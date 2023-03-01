凌晨喝酒下午開車？男駕駛等紅燈昏睡堵塞車流，下場慘了。

台北市警中山分局長春路派出所警員日前獲報，民生東路三段與遼寧街口，有輛汽車卡在路中間不動，造成後方車流堵塞，需警方協助，員警旋即趕赴現場，竟發現29歲黃姓駕駛是因為酒後體力不支而昏睡，酒測值高達0.56毫克，依法帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

長春路派出所19日下午1許，接獲多位民眾報案稱，有輛白色轎車停在快車道上遲遲未移動，造成後方交通壅塞，需要警方到場協助。

凌晨喝酒下午開車？男駕駛等紅燈昏睡堵塞車流 下場慘了

員警獲報後到場，見該車停在路口一動也不動，周遭閃避車流險象環生，遂上前查看車內狀況，只見駕駛黃姓男子正在駕駛座上呼呼大睡，員警立即將黃男叫醒，交談過程中發現車內酒味濃厚，懷疑黃男有酒駕之虞。

為了安全起見，員警將車輛先行移置路旁後，並對黃姓男子進行酒測，經檢測黃男體內酒精濃度高達0.56毫克。他告訴員警，自己凌晨3時，從新北市萬里區開始喝酒，直到天亮休息小憩，自覺酒退了，才駕車要回北市松山區住處，豈料卻在途中等紅燈時酒意發作昏睡。全案依公共危險罪移送偵辦。

中山分局呼籲，民眾若有飲宴聚會，飲酒後應搭乘計程車、大眾運輸工具或使用代駕服務，勿抱持僥倖心態酒後駕車，並且留意酒後應有充分的休息時間，待體內酒精完全代謝，才能駕車上路。以免發生事故造成悲劇，得不償失害人又害己。

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