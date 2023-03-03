員警協助老翁順利通過馬路至人行道休息。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

9旬老翁卡車陣中 警即刻救援護送返家

北市保安警察大隊第二中隊員警，日前中午12時許巡邏行經松山區民生東路與光復北路口時，發現行人穿越道上有一名老翁陷於車陣進退不得，險象環生，員警立即下車協助其安全通過馬路，隨後聯繫家屬與里長，並護送老翁安全返家，順利化解一場危機。

員警攙扶老翁順利通過馬路到人行道休息，得知該名92歲辛姓老翁原本想要搭公車去國家圖書館，員警見他行動不便，不放心任由他一人繼續前往，擔心可能會發生意外，經聯繫其孫女表示因在外地無法立即趕回家，希望警方能協助護送爺爺返回住處。

員警表示義不容辭，便以警車護送辛翁返回民生東路四段住家，並聯繫當地里長協助關懷，家屬對保大員警熱心助人善舉，深表感激及讚揚。

保大表示，若家中有年邁長者要出門時，應有親友在旁陪同為宜，盡量避免單獨外出；另也鼓勵可製作掛牌或手環，將身分及緊急聯絡資訊寫於上方，遇到熱心民眾或警察時就可以在第一時間聯繫家屬，避免發生意外。