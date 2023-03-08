北市警松山分局偵查隊的蕭姓警員，上月因偵辦詐欺案件，通知林姓酒店公關小姐到案說明，豈料24歲單身的他竟對案件當事人「暈船」，透過LINE聊天噓寒問暖示好，甚至直接傳訊：「我喜歡妳」嚇到對方，林女拒絕後向分局督察組檢舉，分局經查該警確有逾越辦案紀律情事，於2月24日晚間將其調至警備隊服勤，並核予記過1次。

蕭是警專36期，畢業就分發到偵查隊，據了解他平日作息單純、個性老實，同事覺得他蠻認真，會自己起案偵辦，這次也是自己主動偵辦的詐欺案件，才接觸到當事人暈船。他事後自責對同事說：「當時鬼迷心竅，很後悔。」

蕭員上月偵辦詐欺案件，查出在酒店擔任公關小姐的林女疑似涉案，通知他到案說明。蕭製作筆錄時，對林女有好感，以案件聯繫為由私加LINE，之後常噓寒問暖，但因話不投機，尷尬聊了一陣子後，他竟直接在LINE告白。林女拒絕，蕭之後又傳訊要她到分局製作筆錄，林女表示不願前往，蕭疑似傳了「不來就拘提你」的訊息，讓林女決定在2月23日向警方投訴。

松山分局表示，2月23日接獲民眾投訴，稱偵查隊員警於偵辦詐欺案件期間，以Line示好，認有不當，請督察單位查察。分局立即成立專案調查，查該名員警確有逾越辦案紀律情事，不過所謂「不來就拘提」的說法，屬於辦案約談技巧，並未觸法，全案於2月24日晚間將其調至警備隊服勤，並核予記過1次。