高雄29歲涂姓男子日前凌晨騎車違規，巡邏員警見狀上前勸導，從遠處就聞到涂男散發酒味，於是請涂男停路邊實施酒測，酒測值0.49超標，涂男看到超標頓時嚇到清醒，稱「只喝一小杯野格炸彈」。據悉，涂男與友相約喝酒，散會時自認清醒，貪圖方便才會騎車返家，警方訊後依公共危險罪送辦。

5日凌晨3時許，新興分局中正三路派出所員警巡邏行經新興區民生一路、仁愛一街口時，發現前方涂男騎車等紅燈時違規超越停止線，於是上前勸導。

不料員警騎上前時，從遠處就聞到涂男身上散發酒味，於是請他到路邊停車受檢，並詢問涂男「喝多少」，涂男自知露餡，只好坦承「喝一杯野格炸彈」。涂男經酒測，酒測值達0.49超標，他見狀嚇了一跳，表示「才喝一小杯怎麼就超標了！」

據了解，涂男與友人相約到酒吧飲酒聊天，凌晨2時散會各自返家，而涂男因自認只喝一小杯野格炸彈，意識清醒貪圖方便騎車返回三民區住家，全案依公共危險罪，移送高雄地檢署偵辦。

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