核二廠2號機14日除役，企業界憂心未來供電不穩，國民黨團日前更憂心，核二廠除役後恐讓電價漲價。對此，民進黨立院黨團副幹事長洪申翰13日認為不用過度擔憂，相關單位將考量各方需求做出最好設計，他也強調，以當前電力調度規畫來看，應可讓今年供電維持在不缺電且穩定的狀況。

民進黨立法院黨團上午回應時事議題，洪申翰強調，核二廠2號機是「依法除役」，後續電力調度措施，如夏天尖峰前將上線的大潭8號機，或是再生能源、新的水力發電調度作法，「目前看起來，是可以讓今年供電維持在不缺電且穩定的狀況。」

至於是否不用核電就會造成電費上漲，洪申翰指出，俄烏戰爭以來，各國能源價格不斷飆升，而台灣是國際上把能源價格控制的最穩定、漲幅最小的國家，他也舉法國、韓國為例，稱兩國對核電依賴比台灣高，但電價上漲的幅度也高，「在核電使用和電價之間，不用再做更多操作」。

洪申翰說，在核二除役後，接下來不管是電力規畫或能源價格回穩，相關單位包括台電都會考量各方需求做出最好設計，以1、2年數據來看，台灣已經是把能源價格控制的最穩定的國家，雖然國內仍有通貨膨脹的情況，但相對其他國家緩和很多，大家不用過度擔憂。