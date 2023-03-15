核二廠2號機運轉執照昨天屆期，今起進入除役期間，外界紛紛關注2號機的除役是否會對供電造成影響、或可能會調漲電價？對此經濟部長王美花回應，已有做好適當調整。

王美花表示，核二廠運轉到期停機已是既定事實，畢竟燃料棒也拿不出來，不管是按照法律或事實面都要停機。停機前已有做好適當調整，至於中火的燃煤機組，因為原先有承諾要做好環保，1年的用沒總量最高不會超過1260萬噸，這無論核二廠有無除役都不會受到影響，會按照原先承諾的環保模式執行。

王美花說，電力除役與新增皆屬於長期規畫，也會持續滾動檢討，最近大家都可以看見新增的發電機組都在興建中，這都要經過精細的計算。國際燃料成本大幅上漲，這是全球會面臨到的問題，因此所有國家的電價都會受到影響，不是只有台灣，即使核電占比高的韓國、法國，電價都比台灣高，他們的電價也會比台灣更高。

王美花補充，未來審議電價時，會考量台灣能穩健地經營，但同時也希望能照顧民生並穩定物價，這些相關要素會在審議委員會中好好討論。