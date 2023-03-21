核二廠近期退役，引發外界擔憂會缺電，沒想到昨（20）日晚間，北市士林和北投區果真就停電。對此，國民黨立委鄭麗文怒問，現在還只是春天就已開始停電，面對逐漸升高的氣溫與用電量，台灣人難道只能天天擔心會不會停電嗎？

鄭麗文今在臉書發文質疑，面對缺電問題，台電雖然端出數據，指出去年為因應用電需求，已將各機組歲修時間提前，並新增光電與風電再生能源、大潭電廠8號機、通霄小型機組以及水力發電，但光靠水力發電真的足夠嗎？

鄭麗文指出，再生能源雖然是台灣達成2050年淨零碳排的主要目標，但全球因為暖化使氣候變得極端，水災、旱災和火災等變化，都會影響到光電、風電、水電發電的穩定性，面對這些氣候因素，再生能源還有很多問題未克服，它是否能夠被當成基載電力？

鄭麗文接著說，近幾年台商回台擴廠，半導體等高科技工廠一座座的蓋，未來的用電量只增不減，但台灣的不穩定供電，讓廠商人心惶惶，深怕哪天跳電、停電，導致營收直接放水流，加上遇到枯水期，台灣供電量真的足夠嗎？

鄭麗文嗆問，國際能源署（IEA）也指出，核能是第二大低碳排電力來源，僅低於水力發電，歐盟也已視核能為綠能，但台灣卻與國際背道而馳，持續推動廢核，面對能源問題，蔡政府總是聲稱自己已準備好，結果卻處理得亂七八糟，而在這次跳電事件後，又該如何讓百姓相信，台灣真的電力充裕、不缺電？