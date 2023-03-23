核二廠已於近期除役，引發外界對缺電的擔憂，然而，近日法國國會以壓倒性的402票贊成、130票反對，通過政府興建6座核電廠的計畫。對此，臉書粉專《政客爽》23日就表示，「我們民進黨就是領先全球，讓中華民國台灣地區不要用核電」，許多網友更酸「獨步全球的能源政策，世界哪跟得上台灣」，引發討論。

日前法國能源轉型部長Agnes Pannier-Runacher表示，我們的目標是成為碳中和及能源自主的國家，而此次建設六座核電廠，是重啟法國核能工業的重要計畫。另外，法國在建設新核電廠的過程中，應也會延長現有核子反應爐使用壽命。

對此，臉書粉專《政客爽》就PO出一篇文章神諷刺蔡政府表示，「我們民進黨就是領先全球，讓中華民國台灣地區不要用核電，這種先進的能源政策只有我國獨有，不用學習法國這種落後國家」，該粉專更接著說，「如果世界要往前衝，我們一定要努力往後退，千萬不要讓台灣價值屈服於未來全球的限制碳排放、徵收碳稅、越來越貴的電費、缺電等等問題」，最後更酸「只要堅信民進黨，信賴台灣，就可以發電了」。

許多網友看完後也紛紛留言「真的！就只有民進黨這種眼裡只有意識形態，完全不科學的愚蠢政黨，反核反到失智」、「很快就可以退回石器時代過著純樸的生活了，相信政府、相信黨」、「時時刻刻停電跳電，等到重演大跳電的時候，大家就因為習慣而不會驚訝了！」、「獨步全球的能源政策，世界哪跟得上台灣」、「世界談科學，台灣談信仰，世界怎麼跟得上台灣」。