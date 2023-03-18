陳建仁指出，電價審議委員會做出決定，有93％的民生用戶和學校都沒有調整，呼籲全民大家節約用電。（陳世宗攝）

經濟部長王美花強調，這次台電調整電價是兼顧台電的穩健經營，千萬不能倒，也照顧民生跟相關物價平穩。（陳世宗攝）

行政院長陳建仁18日到台中大甲溪馬鞍壩視察水情，針對電價調漲，工商界籲減稅、節能設備抵減等配套。陳建仁指出，從俄烏戰爭後國際燃料價格大幅上升，各國都調高電價，在台灣為顧及物價穩定，這次用電調整過程中，電價審議委員會做出決定，有93％的民生用戶和學校都沒有調整，呼籲全民大家節約用電。

電價調漲工商界籲減稅節能設備抵減 陳建仁：顧及民生和產業全民節約用電

面對電價調漲，工商界籲減稅、節能設備抵減等配套；核三明後年除役，3座核電廠退出要替代核能發電恐要多花千億？外界認為漲電價無法救台電，必須改變錯誤能源政策，學者擔心通膨問題，全年CPI恐破3％，工商界認為漲幅過高表示無奈，院長怎麼看？

陳建仁指出，俄烏戰爭以後，國際燃料價格大幅地上升，各國都調高電價。在台灣為要顧及到物價穩定，我們電價調整上，實際上台電成本遠高於電價收入，這一次電價調整過程中，電價審議委員會已做出決定，有93％民生用戶及學校都沒有調整。

陳建仁說，我們為了要讓產業能夠適應，我們也檢討在去年下半年產業用電量少於10％的產業，我們都減半來調漲，整個電價的調整是顧民生，而且也顧產業。要呼籲全民大家來節約用電，希望這次電價調整，讓大家都能夠適應，各界提到很多寶貴建議，會請經濟部來研議跟評估，請經濟部長帶領大家一起來努力。

王美花表示，國際燃料成本大漲，每個國家甚至包括有使用很多核電的國家，像法國跟韓國電力公司也虧損很多，電價漲的比台灣多。這次台電調整電價是兼顧台電的穩健經營，千萬不能倒，也照顧民生跟相關物價平穩，做非常細緻安排，對一般住宅用電量700度以下都不會漲到。甚至小店家1500度以下都不漲；1500到3000，漲3％，3000以上漲5％，做周全、比較平衡的考量，相關調整我們後續會看產業因應的狀況。

王美花強調，對於在減碳設備部分，不僅是我們原來的公務預算，對減碳設備有一些補助。疫後特別條例裡面對於這些減碳的設備，中小企業來購買這些減碳設備也有相關補助方案，鼓勵大家來減碳；第二個也來改善你的製程，這是整個配套措施，希望能夠穩健經營電力，也能夠照顧我們的產業。