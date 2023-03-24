據勞動部公布本周無薪假（減班休息）情況指出，本周共有2384家、1萬7844人實施，且集中於製造業的金屬機電工業，其中又以工具機相關廠商受影響較大，勞動部官員表示，雖然受到景氣影響，仍是個別廠商受較大影響，未及於整體產業，但要再多觀察一段時間。

據經濟部統計處公布2月外銷訂單統計結果，下滑至421.2億美元、年減18％ 呈現連六黑，前景不佳，也影響到勞僱關係穩定，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，本周實施情況與上周僅有微幅變動，但實施減班休息的廠商集中在製造業中的金屬機電業，又以工具機廠商為多。

黃維琛說，工具機商中也有廠商停止實施、也有人新增實施，且也未有龍頭級廠商實施，推測受到景氣影響，減少訂單，但仍是個別廠商，未及於整體產業。

至於減班休息中支援服務業（旅行社）仍有1283家、6802人實施，黃維琛認為，雖然邊境解封，但目前入出境旅客仍以自由行或半自由行為主，隨著疫後特別預算通過，交通部推動相關計畫，可望加速旅行社復甦，屆時就可以回復。

此外，近日南台灣水情嚴峻，已減供游泳池及三溫暖業者等用水，業者是否可以與勞工協商後實施無薪假？黃維琛指出，目前還沒有看到要實施減班休息，到時候會請地方政府協調勞資，並視個案處理，如果有協議的話、有共識實施減班休息的話，也要依法通報。