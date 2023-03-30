6歲人生還沒開始！37年前，位於台北市有位胡姓女子，疑因感情不順，在1棟大樓輕生，未料卻壓死剛好路過的黃姓燒肉粽攤販，導致黃男當場身亡，也成了著名的「燒肉粽事件」；然而，大陸日前有發生類似事件，有位29歲男子欲輕生，從29樓墜下卻壓死剛好路過的6歲男童，雙雙身亡，附近鄰居也表示「恐會影響到未來出租行情」。

綜合陸媒報導，日前陝西省西安市晚間7時許，有男子從社區大頭29樓墜下，男子當場死亡，但也波及1名路過的6歲無辜男童，附近鄰居見狀，趕緊將男童送送醫搶救，但仍宣告不治身亡，然而，附近的住戶也透露，由於該社區大樓大多是小戶型屋，且都是出租為主，而這次事件恐會影響到未來出租行情；當地警方也介入調查，要查名男子墜樓原因與事發經過。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「這找誰賠啊！家長真是有苦說不出」、「他才6歲，他的人生甚至還沒開始」、「這孩子真不幸，輕生不該找人墊背」、「在這種地方輕生，真的很沒有公德心」、「每次經過高樓底下都怕怕的」、「小朋友招誰惹誰了」。