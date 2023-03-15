核二廠2號機14日期滿除役，外界擔心影響供電，甚至未來水電費恐雙漲。對此，民眾黨台北市議員林珍羽透露，她在地方群組跟台電有溝通管道，哪邊斷電或缺電都能得知，而台電的人私下坦言，台灣用電真的出現問題，「但長官叫我們不能講」。

林珍羽昨（14）日在政論節目《少康戰情室》中指出，蔡政府所有官員講的話都是反指標，說不缺蛋、不缺口罩、不缺快篩、不缺疫苗，如今說不缺電，「真的不缺嗎？」她直言，光台北市就有22個重大建案被台電限電，經濟部長王美花不知道？民進黨政府壓縮台灣整個經濟發展，沒責任嗎？

林珍羽透露，她在地方群組跟台電有溝通管道，哪邊要斷電、哪邊沒電 ，或是有幾戶、幾千戶沒電等都會知道，「他們私下跟我們說，台灣用電真的出現問題」，但長官說不能講，只能說又是哪個機組、哪個卡榫出問題，有問題就是不能講。

林珍羽認為，蔡政府最大狀況，就是不敢去面對台灣實際民生現在遇到的狀況，所以沒辦法去擬定政策的配套，光台北市22個重大建案就限電，台灣未來要怎麼發展？「完全沒有任何配套，就是限縮台灣整個對外的發展」。