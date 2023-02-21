立隆因過去幾年將重心放在車用、工業/變頻、醫療及綠能/儲能，且公司轉投資立敦(6175)，對上游材料掌握優於同業，讓公司這兩年營運未受大環境不佳太多影響，2022年前3季稅後盈餘為10.37億元，年成長44.53%，每股盈餘為6.35元，累計2022年合併營收為103.47億元，年增3.92%，法人預估，立隆去年每股盈餘可望上看7.5元。

就各產品來看，受惠於電動車及汽車電子化趨勢，立隆2022年車用產品營收年成長約1倍，預估今年可望持續成長，為今年營運重要支撐。

在配息方面，過去立隆電配息率約在40%到50%，以2022年的獲利來看，法人預期，今年配息有望達3.2元到3.5元。

受到農曆年長假，以及被動元件終端市場需求依舊低迷影響，立隆1月合併營收為6.01億元，年減34.1%，立隆表示，今年大環境不佳相對保守，公司將力拚今年營運不低於去年。