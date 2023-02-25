有鑑於NCC判定台灣大必須在明年中繳回合併台灣之星後的超額頻譜，故台灣大在24日董事會決議，授權公司以不高於每一股台灣之星普通股，換發0.0326股普通股，預計增資發行2.04億股普通股，若以台灣大哥大24日收盤價96.6元計算，等於併購金額從282億元降至197億元，砍價約85億元，就在市場靜觀台灣之星是否同意「委屈下嫁」的時候，台灣之星也在24日深夜公告，接受台灣大重新議約的條件，台台併幾經波折後終於拍板，台灣電信業最快有機會在今年第三季步入「新電信三雄」。

回首台灣大的5G之路並不順遂，除在2020年5G競標時在第二輪選擇放棄競標時為自己下的決定外，後續遠傳(4904)搶親亞太電(3682)5G共網共頻，順勢走向遠亞併，或是歷經一連串的唇槍舌戰，超額黃金頻譜繳回還是不繳，最終被NCC認定必須繳回，都更像是「趕鴨子上架」，運氣似乎都不站在台灣大這邊。

由於遠傳與亞太電在2020年9月決議在5G共頻共網，當時市場就推估雙方無意外應會走向合併一途，一如預期雙方在2022年2月宣布合併，換言之，台灣大若不向台灣之星遞出橄欖枝，則恐將成為電信三雄的萬年「小三」，就台灣之星來說，營運持續虧損，待價而沽也早不是新聞，台灣大的合併剛好可以止血，且無論檯面上、檯面下，台灣大都是台灣之星唯一有可能的買家，故台灣大、台灣之星在2021年年底宣布合併，市場其實並不意外。

台灣之星在5G競標時砸197億元標下40MHz的3.5GHz頻段，這絕對是台灣大眼中最誘人的嫁妝，但因為超頻問題，NCC出手沒收嫁妝，台灣大董事會的砍價重議，看在商業併購法則中再正常不過，商品內容物不同、價錢當然也不同，只是，電信業為極度寡佔事業，也需兼顧社會責任，台灣大目前行動用戶數約720萬，台灣之星則約為280萬戶，合併後用戶數上看千萬，緊追龍頭中華電(2412)，若今年順利完成合併，明年中勢必將繳回超額的3.5GHz黃金頻譜，擺在眼前得就是用戶數增加、頻譜卻減少，無疑是一「憎多粥少」的困境，如何維持傳輸品質，以保產業競爭力，考驗台灣大經營團隊，儘管台灣大目前有研擬行政訴訟中，但訴訟往往曠日廢時，對台灣大來說顯得遠水救不了近火。