順德2022年合併營收為117.24億元，年成長5.13%，創下歷年新高，營業毛利為20.78億元，年減1.48%，合併毛利率為17.73%，年減1.19個百分點，營業淨利為11.69億元，年減4.58%，營業淨利率為9.97%，稅後盈餘為9.41億元，年增10.36%，創下歷年新高，每股盈餘為5.16元；順德董事會決議每股配息3.2元。

順德1月合併營收為7.82億元，年減19.75%，順德預估，第1季營收可望季減個位數，由於銅價上揚，有助於第1季毛利率及獲利，全年來看，有望成長高個位數。

美系外資最新報告指出，順德維持第1季營收年減4%到5%，我們預期順德的毛利率可望受惠於銅價反彈支撐，從去年下半年的16%到17%恢復到至少18%到19%，看好順德在功率導線架領先地位，維持「建議加碼」評等，目標價為130元，順德今天盤中股價力守紅盤之上。