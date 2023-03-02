群電2022年合併營收為410.66億元，年成長1.7%，創下歷年新高，稅後淨利為32.47億元，年增14.8%。每股盈餘為8.22元，營業毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營益淨利率及淨利率等8項重要財務指標均創下歷史新高，公司董事會決議每股配息5.9元，以3月1日收盤價80元計算，殖息率7.38%。

群光電能過去幾年積極調整產品結構，集中資源衝刺高價值或高成長性的產品，包括雲端伺服器、低軌道衛星、智慧樓宇等，成果逐漸顯現，其中雲端智能應用是帶動公司獲利成長的最大功臣，去年營收年成長高達23%，營收比重更首度突破5成，營收貢獻已超越傳統PC相關應用。

群電總經理曾國華表示，今年營運成長主要動能來自於智慧樓宇、低軌道衛星、大瓦特數NB電源及伺服器，其中智慧樓宇今年營收可望逾12億元，較去年倍數成長，全年營運有望超越去年再創新高。

美系外資最新報告指出，群電預期2023年營收將年增5%到9%，高於我們預期的1到2個百分點預估，主要是因PC組合持續改善、伺服器營收隨著市佔提升可望年成長25%、低軌道衛星及智慧建築翻1倍的貢獻，我們預期群電2023年每股盈餘可望達8.81元，維持群電「建議買進」評等及目標價97元，激勵群電今天盤中股價逆勢走高，創下2022年3月31日以來新高。