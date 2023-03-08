緯軟2022年營收79.49億元，營業利益5.63億元，稅後淨利5.54億元，每股盈餘8.33元。各產業營收比重方面，IT高科技業占比45％、金融業占比26％、電信業占比9％、製造業占比16％、其他占比4％。其中，製造業營收年增98％最大，IT高科技產業年增36％、金融業年增16％、電信業年減13％、其他年增12％。

展望2023年，IT跟高科技2022年第4季成長在下降，主要去年上半年到第3季客戶內部還在調整，有長尾效應，預計調整到第1季末，新的需求及資本支出才會明朗，今年IT跟高科技產業還是會成長，但成長趨勢會放緩。

製造業客戶涵蓋新能源、ICT、半導體等，目前新能源以電動車為主，營收已經是公司第三大支柱。今年互聯網趨緩，惟智慧製造客戶加速營收成長，單就台灣製造業去年營收成長達到76％，今年科學園區客戶預算縮減，成長力道縮減，但整體成長趨勢還在，仍有望維持高雙位數成長。

金融業在大陸目前保險業客戶有所突破，台灣金融業雖然純網銀績效不佳，降低投資預算，但台灣金融業還是持穩，預期今年可穩健維持雙位數成長。

對於今年展望來看，蕭清志認為，整體還是會成長，還要觀察全球景氣及大陸情況，大陸內部政策趨向穩定，但外在環境艱難，第1季到第2季還有不確定因素，今年營收成長雙位數還是可以期待。

海外布局部分，美國已經有兩個大客戶，美國市場龐大，都由當地服務商處理，因此前進美國會面對美國及印度競爭對手，所以本身服務能力要提升，也透過美國客戶由亞洲回攻總部。

從2018到2022年，緯軟執行「WITS 2.0」的5年計畫，除2020年受疫情影響，營收小幅負成長外，每年均維持雙位數的營收成長率，5年來年複合成長率達到23％。

今年將朝向下一個5年發展藍圖「WITS 3.0」前進，除了內部拔擢，更計畫在5年內，從外部延攬50位不同職能的關鍵人才，帶入創新的思維與做法，激盪組織達成更好的績效，今年外在環境影響，營收年增率23％或許會有難度，但年複合成長率維持上一個5年計畫仍是目標。

此外，持續加速數位創新，建構足以支撐遍及150個以上的城市、達2萬名員工的內部系統，全方位優化人才招募、員工服務及業務管理平台，以提升營運效率。同時，面對AI產業的加速革新，緯軟將投入資源強化人才培育、提升團隊競爭力，並持續關注新興趨勢、分析市場及行業變化，確保立足領先地位。