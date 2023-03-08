雍智董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利7.5元，為歷年次高，盈餘配發率約49.97％。以7日收盤價207元計算，現金殖利率約3.62％。公司將於6月26日召開股東常會。

雍智2022年第四季營收3.75億元，季減5.23％、年增2.17％，創同期新高。營業利益1.06億元，季增12.38％、年減13.5％，毛利率49.48％、營益率28.33％，優於第三季44.93％、23.89％，低於前年同期52.26％、33.47％。

雍智去年第四季本業獲利較第三季回升，表現優於營收，惟因新台幣強升產生匯損，拖累業外顯著轉虧拖累，稅後淨利0.82億元，季減達21.19％、年減達20.06％，每股盈餘3.04元，雙創近2年半低點。

累計雍智2022年營收15.29億元，年增3.21％、連5年創高，惟營業利益4.46億元、年減17.36％，雖創歷史次高，但毛利率48.91％、營益率29.22％分探歷年新低及次低。在業外轉盈挹注下，稅後淨利4.06億元、僅年減3.16％，每股盈餘15.01元，仍雙創歷史次高。

雍智因半導體產業進行庫存調整，部分產品受消費市場疲弱影響，相關應用IC測試及老化測試載板訂單減少，影響去年下半年營運動能。不過，在WiFi 6／6E、車用、高速運算（HPC）、電源管理晶片等應用需求強勁撐盤下，第四季本業營運持穩高檔水準。

雍智2023年2月自結營收1.2億元，月增0.48％、年增2.59％，累計前2月自結營收2.4億元、年增4.6％，雙雙改寫同期新高，淡季營運維持穩健。

展望後市，雖然上半年半導體產業庫存調整持續，但IC設計業者集中研發資源投入新一代晶片開發，雍智受惠主要大客戶新品開發需求穩健，整體新開案量能續增，在新訂單逐步放量出貨下，法人看好今年營運動能可望逐季轉強、維持成長再創高。