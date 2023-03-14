美國加密貨幣友好銀行（Silvergate Bank）、矽谷銀行（SVB）及另一家加密貨幣友好銀行標誌銀行（Signature Bank）相繼倒閉，而美國第一共和銀行（First Republic Bank）也被傳要被接管，面臨股價重挫。

金管會14日公布統計，本國銀行、證券自營商及期貨商對美國4家銀行全無曝險部位；保險業對Silvergate Bank、Signature Bank無曝險部位，但截至今年1月底對美國矽谷銀行及第一共和銀行分別持有固定收益投資曝險1.5億元及0.42億元，共1.92億元。

除了金融三業外，金管會同步公布投資人透過投信基金持有美國4家銀行的相關曝險部位。

截至今年2月底止，投信基金對矽谷銀行曝險0.8億元、占全體投信基金規模僅0.002%，月減2.38億元；對Silvergate Bank曝險0.04億元、占比0.0001%，月減0.005億元；對Signature Bank曝險0.47億元、占比0.001%，月減0.07億元。

另投信基金至今年2月底對第一共和銀行曝險0.86億元，占全體投信基金規模0.002%，占比均不高。