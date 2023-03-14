國巨今天舉行線上法說會，公布2022年第4季及全年財報，受到終端市場庫存調整、需求疲弱影響，國巨2022年第4季合併營收 288.35億元，較上季減少6.4%，但年增12.2%，單季合併毛利率為36.5%，較上季減少2個百分點，年減3.5個百分點，營業淨利為59.37億元，營業利益率為20.6%，較上季減少4.3個百分點，年減5.1個百分點，非營業項目淨收入為5.06億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得3.55億元，第4季公司提列M&A購併費用3.94億元，對單季每股盈餘影響約為0.94元；此外，為因應全球稅務規劃及購併資金需求，自海外匯回股利致產生扣繳稅負15.72億元，對單季每股盈餘影響約3.77元；第4季歸屬於母公司業主合併稅後淨利為41.63億元，較上季減少34.9%，年減12.1%，單季每股盈餘為9.18元。

國巨2022年合併營收1210.87億元，年增13.7%，合併毛利率為38%，年減2.4個百分點，營業利益為289.88億元，營業利益率為 23.9%，年減3.4個百分點，非營業項目淨收入為21.4億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得19.42億元，全年度歸屬於母公司業主稅後合併淨利為227.32億元，年減0.7%，每股盈餘為44.22元，若以減資後股數計算，每股盈餘則達53.68元。

考量未來營運成長及全球購併所需資金，並保持財務結構穩健，國巨董事會決議2022年每股配發股東現金股息10元。

展望上半年，國巨表示，由於供應鏈的庫存及終端需求仍持續調整中，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。