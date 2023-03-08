智易指出，今年元月及2月營收同創歷年同期新高，主要是受到網通產品規格持續升級所帶動，不光是光纖朝10G挺進，就連無線通訊也由WiFi 6朝 WiFi 6E，甚至WiFi 7升級。

隨著新技術和新應用持續浮現，智易強調，目前訂單能見度仍維持在一年，至於缺料的挑戰目前仍在，現主晶片交期仍長達50周，為免再度陷入缺料循環，智易表示，會密切與供應商聯繫以充分掌握料況。