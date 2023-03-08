智易指出，今年元月及2月營收同創歷年同期新高，主要是受到網通產品規格持續升級所帶動，不光是光纖朝10G挺進，就連無線通訊也由WiFi 6朝 WiFi 6E，甚至WiFi 7升級。
隨著新技術和新應用持續浮現，智易強調，目前訂單能見度仍維持在一年，至於缺料的挑戰目前仍在，現主晶片交期仍長達50周，為免再度陷入缺料循環，智易表示，會密切與供應商聯繫以充分掌握料況。
智易科技（3596）8日公布2月份合併營收35.23億元，較上月減少5.4％，卻較去年同期增加7.3％，連二個月創歷年同期新高；累計前二月合併營收72.47億元，則較去年同期增加8.6％，同步締造同期新高。
智易指出，今年元月及2月營收同創歷年同期新高，主要是受到網通產品規格持續升級所帶動，不光是光纖朝10G挺進，就連無線通訊也由WiFi 6朝 WiFi 6E，甚至WiFi 7升級。
隨著新技術和新應用持續浮現，智易強調，目前訂單能見度仍維持在一年，至於缺料的挑戰目前仍在，現主晶片交期仍長達50周，為免再度陷入缺料循環，智易表示，會密切與供應商聯繫以充分掌握料況。
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