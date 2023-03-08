國賓董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利0.5元，為睽違3年再度發放股利、金額創近6年高點，盈餘配發率約16.84％。以7日收盤價36.85元計算，現金殖利率約1.36％。公司將於6月7日召開股東常會。

國賓2022年合併營收14.49億元、年減4.54％，為近24年低點，營業虧損達7.35億元、創歷年新低。不過，在業外收益大舉挹注下，歸屬母公司稅後淨利達10.88億元、每股盈餘2.97元，較前年虧損0.88億元、每股虧損0.24元大幅轉盈，且雙雙改寫歷史新高。

以此推算，國賓2022年第四季合併營收4.07億元，季增15.62％、年減5.21％，但營業虧損4.86億元，創歷年新低。不過，受惠業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利達10億元，季增達11.15倍、較前年同期大幅轉盈，每股盈餘2.73元，雙創歷史新高。

對於2022年第四季及全年本業虧損創高，但業外收益跳增帶動稅後淨利反創新高，國賓說明，2022年業外損益包括高雄國賓50％土地出售利益、台北國賓改建及高雄國賓合建資產報廢損失，合計認列相關收益達14.06億元。

國賓分別於1964年底、1981年底、2001年5月開出台北、高雄、新竹國賓3處據點。其中，台北國賓2020年11月申請危老改建，去年10月將部分餐廳遷往遼寧街新址營業，正式展開頂尖酒店及酒店式管理豪宅改建，預計2028年以「台北國賓皇宮酒店」重新迎賓。

同時，國賓2021年11月中宣布與厚生(2107)及欣陸(3703)旗下大陸建設簽署合作開發案契約，規畫比照台北國賓、將高雄國賓申請危老重建，重新打造為酒店及酒店式服務豪宅，酒店已於今年1月31日停止營業。

國賓去年4月將新竹國賓土地建物出售給全球人壽，並回租20年繼續經營，以活化資產、提升資產使用價值。國賓表示，因應餐飲日益競爭環境，將致力建立跨世代傳承的餐飲服務、空間與差異化的餐飲領導地位，並培育中、新生代，建構優質廚藝團隊及貼心個人化服務。