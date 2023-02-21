基準的歐盟碳排放權配額(EUA)2023年12月合約期貨價格在周一收在每噸98.30歐元，較上周五收盤價上漲了2.1%，盤中一度觸及創紀錄的99.99歐元。

EUA是歐盟碳排放交易體系(ETS)的主要使用單位，將強迫製造商、電力公司和航空公司等為他們每公噸的碳排支付費用。

交易員表示，由於氣溫下降和風力減低，歐洲化石燃料發電廠的電力生產可能會增加。而這些發電廠需要購買碳排放許可，來彌補自己的碳排放。

自今年初以來，該基準合約價格上漲了近20%，部分原因為市場預期，隨著能源價格回落，經濟可望開始改善，企業將加大對EUA的購買。

交易員也表示，投機性的買盤也推動了今年價格的上漲。

儘管碳交易合約價格在周一未能突破100歐元大關，但是交易員和分析師認為，很快地就會突破此一水準。Refinitiv的分析師在一份每日簡報中說：「EUA價格的動能強勁，很快地會達到每噸100歐元水準」。