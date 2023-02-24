俄烏戰爭爆發一年來，平均每天有54名烏克蘭平民傷亡，造成烏克蘭境內540萬人流離失所、800萬難民前往歐洲各國尋求庇護，許多烏克蘭兒童陷入焦慮，甚至出現暴力、濫用藥物等成癮行為，作為遭遇連續創傷的應對機制，世界展望會正透過一連串的心理社會支持、教育、兒童保護等服務，陪伴他們紓解情緒壓力，修復受傷的心。

「孩子們擔驚受怕，更難控管情緒」世界展望會烏克蘭危機回應總監克里斯·帕盧斯基（Chris Palusky）指出，在烏東地區，47％兒童表示戰火毀損家園、83％兒童很擔心安危，還有1／5兒童說同儕間出現暴力行為，過半數兒童提及同儕以抽菸、濫用藥物等成癮方式，作為面對家人離散、流離失所、暴力威脅等傷痛的因應對策，更有8成青少年男孩表示同儕藉此紓壓。

世界展望會都會在不同階段，支持烏克蘭兒童和家庭的身心福祉需求，關懷最脆弱家庭的孩子，和他們一起迎來和平曙光、邁向重建。（展望會提供／林良齊台北傳真）

世界展望會持續與在地夥伴組織合作，提供心理社會支持、教育、兒童保護等服務，包括專業心理諮商轉介、教師和社會工作者心理急救培訓、線上諮商、成立青年社團、提供教學APP、舉辦非正規教育活動等，陪孩子處理創傷、延續學習之路，預防他們訴諸消極的創傷應對機制。一年來，展望會已在烏克蘭、羅馬尼亞、摩爾多瓦、喬治亞服務逾65萬烏克蘭人，已超過烏克蘭總人口的1／100，其中包括25萬名兒童。

台灣世界展望會會長李紹齡呼籲，衝突正在摧毀數百萬烏克蘭孩子的童年，若戰事繼續，他們的身心健康將持續受創，可能導致中長期心理障礙或心理疾病，世界展望會都會在不同階段，支持烏克蘭兒童和家庭的身心福祉需求，關懷最脆弱家庭的孩子，和他們一起迎來和平曙光、邁向重建。捐款可洽台灣世界展望會官網。