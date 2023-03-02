大陸外交部長秦剛2日（當地時間）在印度新德里出席二十國集團（G20）外長峰會期間，會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。針對俄烏戰爭，秦剛重申中方立場，支持政治解決危機，並提出「四個反對」，將繼續為勸和促談發揮建設性作用。拉夫羅夫則表示，俄方對談判對話始終持開放態度。雙方共同簽署了2023年兩國外交部磋商計畫。

據大陸外交部網站，秦剛說，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁戰略引領下，中俄關係持續健康穩定發展，樹立了新型大國關係的新範式，也為促進新興市場和開發中國家團結合作發揮重要作用。雙方要保持各層級交往，密切兩國外交部門溝通協調。面對複雜嚴峻的國際局勢，中方願與包括俄方在內的國際社會一道，共同維護和平安全與發展繁榮，攜手構建人類命運共同體。

拉夫羅夫表示，願與中方落實好兩國元首共識，密切高層交往，規畫好各領域合作。俄中都是「捍衛《聯合國憲章》之友小組」成員，願與中方加強戰略溝通，為國際體系注入更多穩定性。俄方支持並將積極參與全球發展倡議、全球安全倡議，將繼續加強雙方在上海合作組織、金磚國家等多邊框架內的協調合作。

雙方還就「烏克蘭危機」交換了意見。秦剛全面闡釋了中方基本立場，呼籲共同維護聯合國憲章宗旨和原則，支持政治解決危機，反對拱火澆油，反對破壞和談，反對雙重標準，反對制裁施壓。秦剛表示，中方支持一切有利於勸和促談的努力，將繼續為此發揮建設性作用。拉夫羅夫讚賞中方客觀公正立場和建設性作用，表示俄方對談判對話始終持開放態度。