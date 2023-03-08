每年有將近20項國家考試，卻只有3項在金門有設置考場，讓想要報考國考的金門鄉親疲於奔命，徒增往來交通的費用，嚴重影響應考權。金門籍立委陳玉珍多次在立法院質詢考試院考選部，要求能逐年改善，讓金門人可以在當地應考，還給金門鄉親應有的考試平等權。

考選部表示，由於部分國家考試已採用電腦化試卷，未來將優先讓採用電腦化試卷的國考可直接在金門舉辦。而為辦理電腦化測驗之國家考試，合格的測驗考場必不可少，因此，陳玉珍再度協調教育部及金門大學，爭取在金門大學設立電腦化測驗之國家考場。

據了解，3月3日教育部已正式發函金門大學，將補助800萬元，改善金門大學資訊教育場域的建置，除供教學使用外，並提供周邊社區居民教育訓練使用及金門地區相關證照考試之需，未來考選部認證合格後，亦會陸續將電腦化測驗之國家考試直接在金門舉辦，解決金門鄉親赴台趕考之不便。

金大表示，資訊教學、研究場域之環境建置除能有助於資訊人才之培育外，還可提供地區辦理相關專業證照、檢定考試時的專用空間，擴大建置效益，兼顧離島地區選材、育才之責任，以達平衡區域發展的目標。

金大同時指出，教育部在兼顧設置國家考場的考量下，同意該校所報「國立金門大學資訊教學場域專案建置計畫」案，全額補助經費800萬元並分2期撥付：第1期款480萬元，第2期款320萬元，計畫執行期程為2023年3月1日至12月31日。

陳玉珍提到，關於金門設置國家考場的爭取，前後花了將近一年的協調。原本考試院考選部一直以金門應考人數過少，考選經費不足為由，不願意在金門設立考區。

陳玉珍說，考選部正大力推動國考電腦化測驗，既可用電腦化試卷，為何金門等離島不能優先考量來推動？考選部又以金門無合格電腦化試場來做為金門無法設立國家考場的理由，陳玉珍便又找上教育部，要求教育部與國立金門大學協調，利用該校的資訊教室來作為國家考場。

金大也立即針對該校的資訊教育專業環境的軟硬體、設施進行盤點，進而提出「資訊教學場域專案建置計畫」案。陳玉珍期待該計畫案能順利進行，早日讓金門鄉親在參加國家考試方面，免受往來台金交通之苦。