二膽島失聯上兵何時返台？ 邱國正這樣說

金門二膽島陳姓伙房上兵失蹤後，日前經國民黨金門立委陳玉珍證實該名士兵人在廈門，目前平安，至於是否會盡速把人解救回來；國防部長邱國正表示，內部有做了解，沒有管教問題，通緝令也按照管道發了，都按照程序走，該名士兵回來後，將一切依法處理。

邱國正今赴立院備詢會前受訪，被問到關於金門二膽兵如何處置，邱國正表示，怎麼回來或其他管道，很多都是外界揣測，內部已經做一些了解，據他了解，沒有管教問題，但軍中該負責會負責，等他回來釐清，才能夠對大家有公平交代，否則會認為是軍方片面之詞。

至於怎麼回台，邱國正說，確定人在那邊，會由某種管道，都是由軍方總管，怎麼回來也要請其他部會幫忙；至於該名士兵到對岸的原因，邱國正表示，還要了解，據他所知，不是因為管教才把他給弄走的，或者他懷恨，目前了解是這樣，但他沒有斷言，結論還要等他當面講，我們通緝令按照管道要發了，既然都按照程序走，回來後一切依法處理。

是否會擔心該名士兵將駐軍人數洩密給對岸，邱國正指出，這個要調整，不管兵力或位置，部隊裡面都要檢討，但不光為了他一個人，每個官到任都會檢驗，不是因為他走就換防，平常戰訓狀況之一，調整部屬也是應該的。