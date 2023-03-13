金防部二膽島陳姓上兵9日離營至今失聯，軍方將於15日發布逃亡通告，地檢也將發布通緝；立委陳玉珍稱陳兵目前在廈門，強調陳兵無巨額債務，僅欠銀行30萬，對此陳兵父親回應證實兒子欠債，但已有做債務協商，每個月僅需還幾千元，目前軍方仍沒有任何陳兵消息，陳父坦言「只能等」。

陳玉珍表示，陳姓上兵的家屬父母都有跟她聯絡，該上兵並沒有巨額負債，大概欠銀行30萬元，且已有做債務協商，每個月還幾千塊，也沒有感情糾紛，上兵的父親調閱兒子的通聯紀錄，也未發現異常現象，上次休假回台灣的時候，還很正常地買了一些軍需品。

據《自由時報》報導，陳姓上兵的父親目前已返回台灣本島，他表示此次對於金防部相當抱歉且感謝，他在二膽島看見國軍弟兄們和海龍蛙兵不斷日夜找人，相當辛苦，金防部也承受外界很大壓力，讓他很抱歉，他強調相信兒子在軍中應不會受到不當管教，目前仍繼續等待消息。

此外，陳父證實陳玉珍說法，稱兒子確實在外積欠30萬債務，主要是助學貸款和小額借款，他說要幫兒子償還雖不是問題，但經過商量後，他還是希望兒子能自行負責，目前每個月攤還一點，很快就能還完；儘管外傳大陸海警已在三膽海域撈起陳兵，但至昨天為止，陳兵未與陳父聯絡通話。

外傳陳姓上兵事先準備好救生衣，有投共準備；軍方官員回應，調出監視影像雖有錄到陳兵，但影像模糊，看不清楚他是否穿著救生衣，防區救生衣則一件未少；外傳陳兵遭霸凌，經軍方專案小組調查，認為絕無此事，目前軍方72小時搜巡陳兵行動已結束，但海巡署巡邏時仍持續搜巡。