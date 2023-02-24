新華社24日報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅22日結束訪問法國、義大利、匈牙利、俄羅斯並出席第59屆慕尼黑安全會議後，接受大陸央媒採訪指出，各方都期待中方，為政治解決烏克蘭問題發揮更積極作用。

王毅表示，烏克蘭危機爆發屆滿一年，不是我們願意看到的，中方同各方一樣，對衝突擴大化、長期化感到擔憂。在烏克蘭問題上，中方始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。中方的立場歸結起來一句話，就是勸和促談。一年來，沒有袖手旁觀，從不火上澆油，更反對趁火打劫。積極推動局勢降溫，鼓勵支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力。

這場危機發生在歐洲，影響波及全球，不能無限期拖下去。中方支持歐洲在勸和促談方面發揮更加積極和建設性作用。歐洲應當認真思考，創造什麼樣的條件能實現停火止戰？制定什麼樣的架構才能讓歐洲長治久安？發揮什麼樣的作用才能真正體現歐洲的戰略自主？

王毅稱，出席慕安會期間他與10多個國家的領導人和外長分別會見，也包括烏克蘭外長庫列巴。訪俄期間，同俄方領導人就當前局勢深入交換看法。一路走來，感到各方立場雖不盡相同，甚至尖銳對立，但都接受最終應通過對話談判解決爭端，都理解應構建地區安全架構實現和平；都讚賞中方秉持的客觀立場和冷靜態度；都期待中方為政治解決烏克蘭問題發揮更積極作用。

中方即將發布關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，重申中方一貫主張，也將吸納各國合理關切，爭取形成國際社會在烏克蘭問題上的最大公約數。中方認為，形勢越是複雜，越要保持清醒；問題難度越大，越要堅持對話。中方將繼續根據事情的是非曲直發揮建設性作用，鼓勵支持當事方不放棄任何致力於和平的努力，與國際社會一道，積極探索政治解決危機的有效途徑。

建設一個更加安全的世界，是各國人民的強烈願望，是世界各國的共同責任，更是時代前進的正確方向。當今世界面臨諸多動盪戰亂，根源正是《聯合國憲章》的宗旨和原則沒有得到真正的遵守。任何國家都沒有特權在世界上我行我素，搞本國例外和雙重標準，任何霸權、霸凌、霸道之事都應得到各國人民的一致抵制。

王毅強調，在本次慕安會演講中中方呼籲，為了世界更安全，都應堅持尊重各國主權和領土完整；都應堅持通過對話協商和平解決爭端；都應回歸《聯合國憲章》宗旨和原則；都應重視發展的關鍵作用。中方願以落實全球發展倡議和全球安全倡議為契機，同各國加強溝通合作，踐行真正的多邊主義，維護國際公平正義，共同守護世界人民的安寧，推動構建人類命運共同體。