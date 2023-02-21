詹宏志表示，第4季主要受惠於B2C電商本業營業費用控制得宜、效率提升，B2C從第2季虧損0.53億元、第3季虧損0.13億元，第4季轉正，盈餘0.03億元；另一方面，旗下金融科技事業及日本跨境電商服務皆持續為集團貢獻穩定獲利，同時亦積極調整子公司結構，集中資源發揮整合綜效。

網家2022年合併營收461億元，全年合併營業虧損0.6億元，相較去年上半年累計虧損0.83億元收斂，而金融科技事業於首度達成全年盈利，主要受惠來自整合綜效所帶來營收與獲利的顯著成長，金融科技事業合併稅前淨利貢獻集團約2.31億元。

2022年整體業外收益3.17億元，除中華網家一號基金評價利益貢獻外，亦展現了轉投資子公司虧損陸續收斂，全年合併稅前淨利為2.57億元。全年所得稅費用2.13億元，實質稅率較高主要原因來自於今年首季金融科技事業股份交換案之一次性的資本利得稅約0.85億元與其他獲利子公司營業所得稅。總計2022年和合併稅後淨利為0.43億元，歸屬於母公司業主損失0.53億元，每股虧損0.42元。

詹宏志指出，第4季是新任執行長張瑜珊和團隊共同合作的第一張成績單。從數字來看，大部分是好消息，必須承認這件事並不容易，因為它建立在去年及前年經營不順，帶來消費者的流失與許多負面新聞，另外，2021年仍有疫情帶來的3C需求較高基期，2022年必須面對原本網家強勢領域的不利局面等多重因素下的挑戰。

詹宏志認為，網家團隊沒有採取任何短線的灌業績的作法，大部分工作都是回歸根本，譬如：檢討商品價格的競爭力，把力氣放在對消費者的回饋；尋求行銷與管理費用的合理化，希望費用與業績有一個更有效率的關聯；努力回應消費者的批評與期待，大力改革長期以來結構上包袱。這些努力所得來的結果，大部分也是結構性的，相信這個結果可以持續好轉。