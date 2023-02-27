理想美股盤前大漲逾6％。

全年業績部分，理想2022年全年營收452.9億元，年增長67.7％，創下歷史最高紀錄；毛利87.9億元，年增52.6％，但淨虧損為20.3億元，較2021年的3.2億元擴大逾6倍。

理想汽車2022年Q4營收大增主要是因為當季交付量大幅增長。財報顯示，第四季理想汽車總交付量為46,319輛，年增長31.5％，同時遠遠超過前三季。2022年，理想汽車總交付量達到133,246輛，較2021年的90,491輛增長47.2％。

與此同時，理想汽車車輛毛利率顯著修復。財報顯示，理想汽車Q4車輛銷售收入為172.7億元，年增長66.4％，月增長90.9％，車輛毛利率從Q3的12％回升至20％，基本恢復至Q1的水準，理想解釋，這與理想ONE有關的購買承諾損失有關。

理想預計，今年Q1汽車交付將超過5萬輛，Q2實現月交付超3萬輛，在本季的業績電話會上，理想汽車創始人李想還表示，今年將挑戰30萬～50萬元價格全部豪華SUV市場20％的市占率。