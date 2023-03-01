大陸全國政協及人大會議周六起召開，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，預計中國政府重申穩增長至關重要，政策定調積極寬鬆，預計北京會將今年經濟增長目標設定在5％左右，宏觀政策保持支持寬鬆基調，將一般公共預算赤字率小幅擴大至GDP的3％，地方專項債限額小幅擴大至3.7至3.8兆元，以及進一步放鬆房地產政策。

汪濤說，兩會的政策定調和支持力度有可能強於瑞銀之前的基準預測，北京可能將經濟增長目標設定5％以上或5.5％左右，對應的財政和貨幣政策支持力度亦可能較強，一般公共預算赤字率可能超過3％，地方政府專項債新增限額可能提升至4兆元或以上，銀行存款利率或進一步下調，進而帶動LPR更大幅度下調，信貸增速的反彈幅度可能超出基準預測。消費刺激或收入補貼措施可能強於預期。

她說，若超預期政策支持，在兩會及之後落實兌現，今年中國GDP增長可能加快至5.5至6％，高於目前4.9％的基準預測。但考慮到外部壓力和國內不確定性，中央政府或會設定一個較為穩妥的經濟增長目標，即5％左右，為經濟增長可能的超預期表現，保留一定靈活空間。提振消費將是政策重點，但應不會推出全國性大規模消費刺激或收入補貼，部分地方政府可能推出消費券等補貼措施。

汪濤預計當局會將恢復和擴大消費，擺在優先位置，尤其是住房改善、新能源汽車、養老服務、教育、醫療、文化、體育等服務，預計政策會繼續支持就業、家庭收入和消費信貸，破除阻礙消費復蘇的因素，如放寬大城市的購車牌照限制等。

汪濤又預計兩會保持「房住不炒」基調不變，但定調繼續明顯趨於寬鬆，房地產政策將進一步放鬆，以支持購房、特別是剛性和改善性住房需求，包括進一步降低房貸利率和首付比例，在更多高線城市放鬆限購政策，以及加大政策性銀行和商業銀行，對爛尾停工項目的信貸資金支持，預計房地產銷售會在未來幾個月低位持穩，第二季後將按季反彈，不過全年房地產銷售可能仍較去年下跌3至8％。

她提到，北京可能繼續呼籲快速發展數位經濟，為平台企業提供政策支持。另一方面，兩會應會強調安全性考量在產業政策中的重要性，科技創新政策應著眼關鍵核心技術和被卡脖子的零組件薄弱環節，實現自主可控和安全可靠。新能源、人工智慧、生物製造、綠色低碳、量子計算等前沿技術研發和應用推廣，將獲更多政策支持。