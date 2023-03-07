元大寶華研究團隊指出，兩會工作報告僅強調貨幣政策「精準有力」，推測今年貨幣政策雖仍保持寬鬆，但將「精準」聚焦於小微企業、科技創新、綠色發展等領域，不會採取大水漫灌的貨幣政策。

貨幣政策將偏保守，元大寶華研究團隊分析，主要是在民眾需求持續低迷且不具信心下，寬鬆貨幣政策對企業投資的刺激有限；其次，當前中國市場流動性沒有不足的顧慮，企業投資意願低迷及貨幣政策傳導機制的不流暢，才是主要問題。所以，在貨幣政策 施政的空間與效果相對有限之下，自然保守為上。

該院推估，2023年中國人行對於M2的目標區，應會與社會融資增速年增率底線大致控制在8％以上，根據過去經驗，實際數字會略高於底線 1～ 2％，預期今年增速應大致落在 9～10％左右，M2 增速將較去年底的11.8％明顯偏低。

在財政政策方面，元大寶華綜經院推估，在目標財政赤字率3％、加上地方專項債造成的加項3％，明顯低於2022年的8.3％。不過，今年總計3.8兆人民幣的地方專項債支出，預料將用於加強《十四五規劃》中的重大工程建設，且以中西部地區為重心，加快國家高速公路待貫通路段建設，優先打通國家高速公路主線和省際銜接路段，中西部省分的基建利基值得關注。