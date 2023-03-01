瑞銀財管CIO看好今年亞太貨幣的三個主要因素如下：

首先，市場目前預計終端利率為5.25-5.5%，與美聯儲多位官員最近釋出的信號一致。事實上，取態最鷹派的聯邦公開市場委員會成員布拉德上周稱，除非美國經濟資料進一步意外走強，否則政策利率最終上調至5.25-5.5%是合適的。

第二，美國經合組織綜合領先指標最近下跌至98左右，與過往美國經濟增長收縮的情況類近，因也意味著增長在未來幾個季度較明顯減速，疊加通脹放緩及美聯儲加息週期在年中結束的預期，這些因素都為美元在下半年走軟鋪平了道路。

第三，中國經濟強勁復甦，為亞洲經濟增長動力提供了支撐。在即將開幕的全國兩會，預計中央政府將設定今年GDP增目標在5%以上，在消費復蘇和投資保持韌性的支援下，此目標是能夠實現的。各地方政府已強調消費復甦將是驅動增長的主要動力，並承諾推出促消費的措施，而且地方積極推出傳統基礎設施、智慧基礎設施和先進製造業的大型項目。中國經濟強勁恢復及出境旅客消費增加，應有助於帶動亞洲進口消費需求及經濟前景。

瑞銀財管CIO指出，亞太貨幣自去年11月起曾經上漲接近8%，之後出現的下行勢頭為盤整，而不是新趨勢的開端。月初迄今，以韓元的跌幅最大（-6.5%），其次為泰銖、日元和馬來西亞林吉特。