動力火車日前上八大綜合台《娛樂百分百》「凹嗚五宿舍」單元，宣傳演場會及新歌作品，一開場，尤秋興向粉絲表達感謝說：「演唱會的票都賣完了，很謝謝大家。」被追問演唱會嘉賓人選時，動力火車幽默回應：「我們本來是想如果票沒賣完，就把嘉賓講出來，既然票賣完就不講了，只能透露年紀不會跟我們一樣大，比我們小…」聽得黃偉晉忍不住「翻譯」說：「原本是要把嘉賓拿來催票就對了！」

動力火車日前上《娛百》宣傳，在節目中兩人與四堅情黃偉晉、陳零九、賴晏駒、婁峻碩合唱膾炙人口歌曲「我很好騙」、「不是因為天氣晴朗才愛你」；進行遊戲挑戰「我有你有嗎？」時，陳零九透露自己曾經在人行道上跟朋友喝酒，最後在朋友的慫恿下，便瘋狂將衣服脫光在橋上吶喊；沒想到此話一出，動力火車也自曝與樂手們曾在保母車上大玩撲克牌，脫到精光。

另當賴晏駒出題，問到與曖昧對象第一次約會，發現對方不適合自己後，會選擇一起走完行程，還是找藉口離開？動力火車坦言會選擇找藉口離開，顏志琳提及年輕時尤秋興個性直接，尤秋興有感而發說：「我就是一個很討厭的人，我老婆也常常問我說『沒有人跟你說過你很討厭嗎？!』」直到遊戲結束，遊戲王陳零九接連與大家想法不同，遭婁峻碩吐槽說：「今天找到你比較不會的遊戲了，很難得耶。」《娛樂百分百》每周一至周五晚間8點在八大綜合台播出。