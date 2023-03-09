32歲女星郭書瑤（瑤瑤）有甜美臉蛋和33E火辣身材，最近她上實境節目《哈囉!毛小孩》與許富凱、黃偉晉及曹佑寧擔任實習生，近日網上流出一段花絮，她與眾人獻出第一次為毛小孩的「到府服務」，可見她穿低胸上衣，蹲下在外面替狗狗洗澡時擠出了雄偉上圍，讓對面的黃偉晉眼神不敢亂飄。

郭書瑤與節目團隊最近到丫頭家替愛犬「班長」洗澡，進了丫頭家後郭書瑤便脫下厚重外套，可見裡面穿著連身圍裙和短版淺藍色上衣，主持人陶晶瑩隨後幫忙詢問等下要幫班長洗澡的空間在哪裡？丫頭回應：「因為我們家的陽台比較小，所以可能要在門口，可以嗎？」

【哈囉！毛小孩】EP05精華｜首次到府服務獻給ㄚ頭 郭書瑤偉晉挑戰戶外洗狗

此時，陶晶瑩笑說要「洗給大家」看，順便一旁還可以拉開布條打廣告，郭書瑤進一步確認門口是否有水龍頭可以用？丫頭回答有，但因為現在是冬天，她會幫忙煮一點熱水供他們備用，怕讓狗狗著涼，接著就交給郭書瑤跟黃偉晉開始著手布置幫狗狗洗澡的空間跟之後吹整毛髮的檯子。

郭書瑤蹲著幫丫頭的狗狗洗澡。（圖／翻攝自哈囉! 毛小孩 Hello! Puppy Youtube）

郭書瑤最後和黃偉晉決定要用泡澡的方式幫狗狗「班長」洗澡，黃偉晉在之後的訪問表示，跟郭書瑤合作很安心，因為她都會快速想到最好的方式解決問題，而洗澡過程中，穿著低胸裝的郭書瑤不時露出北半球，黃偉晉則是低著頭賣力幫狗狗洗澡，似乎不敢抬頭和郭書瑤的「胸器」視線接觸，影片引來瘋傳，網友回應：「謝謝殺很大」、「我到底看了什麼？」、「可以保護一下瑤瑤嗎」、「勸你少管閒事」。