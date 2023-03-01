大陸國務院新聞辦公室1日舉行「權威部門話開局」系列主題記者會，大陸工業和信息化部副部長辛國斌指出，去年中國新能源汽車產業交出非常亮眼答卷。全年新能源汽車產銷實現705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.7％和93.4％，中國新能源汽車的產銷連續8年位居世界第一。

辛國斌表示，如果拉長時間看，自2012年中國實施《節能與新能源汽車產業發展規畫》以來，新能源汽車銷售的年均複合增長率達到87％，累計推廣新能源汽車達到1596萬輛，將近1600萬輛。中國成為全球汽車產業電動化轉型的重要引導力量。

作為風口行業，今年新能源汽車產業發展趨勢，從各方回饋意見看，行業企業對今年產業發展的信心都是非常足的，大家認為中國經濟社會發展長期向好的基本面沒有改變，貫徹落實中共二十大精神，開拓創新的積極性空前高漲。第三就是綠色發展理念深入人心，消費者對新能源汽車的滿意度持續提升。

辛國斌表示，綜合這些因素和1、2月產銷情況，綜合研判，認為今年新能源汽車產業將保持良好的發展態勢，生產和銷售將實現穩定增長。為了維持這種好的趨勢，工信部將著重從五個方面推進工作：

一是要加強統籌。進一步健全完善新能源汽車產業發展協調推進機制，協調電動化、網聯化、智慧化發展的全域性工作。圍繞技術攻關、推廣應用、基礎設施建設等持續發力，繼續培育創新水準高、綜合能力強、具有國際競爭力的自主品牌。

二是要支持創新突破。將重點支持龍頭企業發揮引領作用，加快新體系電池、汽車晶片、車用作業系統等技術攻關和產業化應用。啟動智慧網聯汽車准入和上路通行試點，加快5G車路協同的技術應用，促進電動化與智慧網聯化的協同發展。

三是進一步加大推廣應用的力度。開展公共領域車輛全面電動化先行區試點，工信部會同有關部門已經印發了通知，進一步提升公務用車、計程車、郵政快遞、環衛等領域車輛的電動化水準。要會同有關部門盡快研究明確新能源汽車車購稅減免等接續政策，修訂發佈「雙積分」管理辦法，穩定市場預期。

四是提升服務保障能力。要加快大陸國內資源的開發，穩定國際合作供應，做好關鍵原材料的保供穩價。要健全回收利用體系，加強智慧化拆解等關鍵技術攻關，提升動力電池的回收利用水準。

五是促進開放發展。汽車產業是典型的國際化產業，將繼續落實汽車領域的開放措施，發揮多雙邊合作機制作用，支持企業、研究機構、行業組織在貿易投資、技術研發、標準制定等領域開展交流合作，實現共贏發展。

「（新能源車）去年達到了這個規模，今年預測有多大規模？我們預測增長幅度會是很可觀的。」工業和資訊化部部長金壯龍說。