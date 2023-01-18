農曆春節將至，一名網友感嘆說，小時候過年很熱鬧，四處拜訪親戚朋友，還會一起吃團圓飯，如今卻冷清到不行，周末就要過年卻一點年味都沒有，大家最多就是傳個訊息互相祝福新年，引起網友熱議，不少人表示，那個年代的過年方式已經慢慢消失，現在孩子越生越少，年味也越來越淡。

一名網友在臉書社團《匿名2公社》上發文說，小時候過年期間，家裡經常有很多親戚朋友來訪，人多到會把一樓的客廳擠爆，而小朋友則會窩在二樓的小客廳打遊戲，人也是多到不行，在後面比手畫腳的人，比實際操作遊戲的人還多。

原PO表示，初二或初三則會陪媽媽回娘家，或去其他的親戚家作客，那幾天不管去哪吃飯，通常都會坐滿2桌，大人們天南地北的聊天。記得在當時父輩只要有人念到大專就算是高學歷，開價值百萬的車就是高級車，而黑金剛不僅是奢侈品，還是尖端科技的結晶。

之後大人們的年假結束了，小朋友則會繼續快樂的寒假時光，除了要趕工寒假作業以外，還要消耗掉親朋好友們送來的伴手禮，量多到吃到開學都還沒吃完。

原PO感慨地說，時代變遷，不知道從什麼時候開始，過年一定會見的那些人，有些人已經不在了，有些人則只會用Line互相問候。現在的過年除了變得冷清，也沒有當時那種感覺了，而且現在很多人對過年完全不期待了。

貼文引起網友討論，「現在過節一點味道都沒」、「那是屬於我們那個年代的過年，現在的孩子生得少，有些人意見又多，倒不如小家庭自己一起過節最自在」、「以前小時候家裡是連棟透天，隔壁都是親戚，大家會一起吃團圓飯、放鞭炮」、「懷念小時候的過年，大家族聚在一起，媽媽們忙著準備團圓飯，爸爸們忙著祭拜、聊天，小孩們成群跑來跑去」、「少子化也是年味越來越淡的原因之一」。