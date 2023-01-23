這種嫂嫂真的太少見了！有女子因為「爸媽已不在了」，原本要一個人過年，但是暖心的大嫂在除夕夜前傳訊息要她回家過年，但她表示「我沒有要回去，畢竟那是妳和哥哥的家」，而這一番話卻被大嫂責備「妳哥哥的家也是妳的家，妳除夕不回來團圓，妳要去哪裡？」，且還說「不要一個人孤單的過年...，哥哥嫂嫂在哪裡，妳的家就在哪裡」，大嫂一席話讓她愧疚又感動。

一名女子在臉書社團「匿名2公社」發文，並上傳2張與大嫂的對話照片，從照片中可見，她與大嫂在除夕前互傳的Line訊息，大嫂詢問她「妳除夕坐幾點的車？我讓哥哥去帶妳」，而她婉拒表示「嫂，爸媽不在了，我沒有要回去，畢竟那是妳和哥哥的家」。

對此，大嫂輕聲責備她「妳說那是什麼話？妳哥哥的家也是妳的家，妳除夕不回來團圓，妳要去哪裡？」，又說「不要一個人孤單的過年，家裡隨時歡迎妳回來，妳要記得，哥哥嫂嫂在哪裡，妳的家就在哪裡，就算妳結婚了，這裡還是妳的娘家，知道嗎？」。

女子因為「爸媽不在了」不好意思打擾哥嫂生活，但過年前大嫂一席話讓她淚水止不住。（翻攝自臉書匿名2公社）

大嫂一番話讓她感到愧疚，並向對方道歉「嫂，對不起...」，而大嫂則暖心回應「爸媽都不在了，妳又沒結婚，我們不保護妳，誰來保護妳，記得回來團圓知道嗎？」，看到大嫂將自己如親人對待，她也答應大嫂「好，我搶到車票再跟妳說」，大嫂也貼了「親吻送愛心」的貼圖表示「等妳回來」。

原PO也在貼文表示，她與暖心大嫂在除夕前的對話，兩人說完她一直在哭，且在初一這一天，大嫂還打電話回娘家，「跟她媽媽說，多整理一間房間，我帶我小姑回去，要不然只有她一個人在家而已」，當她一聽完，眼淚不爭氣的掉下來，也認為「我前世一定是超級大善人，或者救了全宇宙，才有那麼好的嫂嫂」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「好暖心，以後就把哥哥大嫂的家當作娘家，大家都是一家人」、「妳有這樣的大嫂真的有夠幸褔滿滿」、「妳一定是一個很棒的小姑，大嫂才會如此這樣對待妳，人是互相的」、「這位嫂嫂真棒」、「你哥哥好福氣娶到好老婆」、「這種嫂嫂真的太少見了」。