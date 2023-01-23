每到過年，不少子女會在這個時候包紅包給長輩、父母，然而，有男子在台北大安區新生南路1處巷弄內撿到一包「有厚度」的紅包，便趕緊送往附近的派出所，而紅包袋上面寫的內容，可以明顯得知是某1家中的子女們合力包給母親的紅包；網友見到原PO的拾金不昧，紛紛喊讚「感謝善的循環」、「看起來孝心很大一包呢」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，是一包有「厚度」的紅包，紅包袋上面寫著「親愛的媽媽，感謝養育之恩」、「敬祝，平安快樂」，左下角並留下包這袋紅包的孩子名稱；對此，原PO也在貼文寫下「郁X、源X，妳們孝敬媽媽的紅包掉了，目前在XXX派出所，麻煩盡快來領回！」。

男子在台北街頭撿到一包「有厚度」的紅包，趕緊送到派出所，這善舉也讓網友喊讚。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「好人福份加倍，新年快樂」、「好人一生平安」、「推一個拾金不昧」、「孝順的孩子，總會得到好的回報，希望拾獲者平安快樂 」、「感謝善的循環」、「好在有寫名字」、「真的是好人，這些是報答長輩的心意，能找回來你一定會有福報的」、「看起來孝心很大一包呢」。