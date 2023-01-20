過年連假到了，原本是滿心歡舞的日子，確認一名人妻感到恐慌，她表示婚前原本感情不錯好相處的婆婆，竟然在婚後便了一個樣，不僅將歷年來要做的事情轉交給她，且種種「老掉牙的習俗」讓她非常難以忍受，甚至最恐怖是「不合的婆媳關係」，但是這些狀況，老公卻全然不懂，讓她又要面對過年的再次來臨，感到每天都好焦慮。

一名人妻在「Dcard」發文「面對過年我好恐慌」，她先提到和丈夫結婚前，與婆婆的感情不錯，並且2人會相約出去吃飯逛街買東西，然而，當與丈夫結婚登記後，婆婆馬上就變了一個人，並於婚後的第一個過年，在大家的面前對她「下馬威」。

她表示，婆婆將歷年來要做的事情都交接給她，並暗示她「媳婦就是要一起分擔家事」，不過，她認為以往過年，她都早上5點就陪婆婆到菜市場買菜，也主動幫忙準備拜拜的物品。

而且，她也提到當年的年夜飯，煮完飯菜收拾完廚房後，卻發現大家都吃飽了，但她只吃了幾口飯又馬上去切水果、洗碗，以及收拾桌面，她還抱怨晚上時間用抹布蹲著擦1到3樓的地板，又一起看12點敲鐘，隔天出一9點前又得起床，當天還不能洗頭等，種種老掉牙的習俗，讓她非常不能忍受。

她也額外指出，當年結婚晚上，滿頭的髮膠，婆婆卻告訴她「因為習俗」不能洗頭，但最讓她覺得恐怖的是「不合的婆媳關係」，面對即將又要來臨的過年，讓她每天好焦慮，而這樣的感受，老公卻什麼都不懂。

文章一出，網友紛紛留言表示「婆婆在抓交替，你直接黑化，人生會輕鬆很多」、「叫妳老公去你家走一模一樣的腳本，走到他懂為止」、「學會擺爛人生會輕鬆很多」、「什麼鬼故事，直接比婆婆更難相處就好！早黑早享受」、「太軟弱只會被欺負一輩子喔！」、「吃外面不就都解決了嗎」。