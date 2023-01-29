台中市大雅區除夕夜發生住宅火警，造成吳家3兄弟1死1重傷悲劇，其中視障老三在醫院與死神拔河8天，今天凌晨仍不治。據了解，老三在彰化從事視障按摩工作，因過年回家團聚卻不幸喪命，大雅區公所及市議員吳呈賢均積極協助家屬善後。

大雅區永和路一處民宅吳家3兄弟，除夕當天在家小酌，47歲大哥酒後在房間睡覺，傍晚5點多突然竄出火舌，44歲老二與10歲兒子緊急逃出，42歲視障老三則全身嚴重灼傷，老大救出時已死亡，其餘傷者陸續送台中榮總搶救。

經搶救後，輕微嗆傷的老二與兒子已於年初一出院，老三傷勢嚴重，在院治療8天後，今天凌晨宣告不治，這起除夕夜惡火，無情帶走2條人命。

新科市議員吳呈賢火警當晚也火場及醫院關心，並致贈受災戶慰問金，另感念消防人員搶救辛勞，也致贈消防分隊6000元加菜金，至於4戶民宅因火災無法居住，協助1戶安置旅館，其餘依親。另外，由於吳家經濟狀況不佳，也積極協助處理喪葬費後續，陪家屬度過難關。

大雅區公所指出，這起火警共有8戶受災戶，除社會局發放每戶5000元外，公所急難救助金每戶給5000元，加上慈濟每戶1萬元，暫時解決燃眉之急。