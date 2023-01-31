剛結束的10天春節連假，台南市消防局統計全市共發生21起火警，其中住宅火警多達16件，幸無人員傷亡。消防局指出，全市住宅用火災警報器安裝率已達96.23％，2019年至2022年共阻災106件，211人成功逃生，「住警器猶如安全帽」，台南市消防局強調，將持續呼籲民眾正確安裝住警器。

台南市消防局指出，剛結束的春節連假，台南發生21起火警，住宅火警就多達16件，2起為工廠火警，2起商業透天起火以及1起警衛室失火，火警事故雖多，所幸都沒有造成人員傷亡，關鍵原因之一就是住警器發揮阻災功能。

台南市消防局第五大隊呼籲民眾裝設住警器，圖為永康區一民宅大年初七火警，住警器警報一響，及時提醒住戶逃生。(台南市消防局第五大隊提供／曹婷婷台南傳真)

消防局指出，永康區1戶3樓透天民宅大年初七早上7時許發生火警，當時位於3樓的屋主女兒聽到警報器聲響，就在3樓房間內關門自主避難，屋主外出購物返家，於1樓門口聽到住警器聲響，在樓梯間發現2樓濃煙密布，隨後前往3樓將女兒帶下樓，並通報119並示警左鄰右舍疏散，台南市消防局第五大隊獲報派員馳援，很快就控制火勢。

消防局指出，目前台南住宅用警報器安裝率96.23％，扣除5樓以上公寓大廈原本即已有要求加裝火警自動警報設備外，也有93.63％。住警器在火災發生時，會發生尖銳「逼逼」聲響，民眾在家都能立刻警覺，可在最短時間內獲知危險訊息，及時做出反應，增加逃生機會。統計從2019年到2022年，因住警器而成功阻災的住宅火警即有106件、211人成功逃生。

消防局也說，多年來推廣安裝住警器，也優先補助弱勢族群、獨居及身心障礙者等安裝，但目前仍有部分民眾尚未完成安裝，也缺乏相關安全意識，因此仍透過區公所持續宣導與呼籲，傳達「住警器猶如安全帽」，希望家家戶戶都能安裝，以維護自身生命財產安全。