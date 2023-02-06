北市首推CPR Coach 成功救活10名OHCA患者。（消防局提供）

為縮短反應時間以爭取黃金急救時間，台北市消防局自110年11月24日起推動PA（Pumper消防車-Ambulance救護車）連結勤務派遣模式，即當119執勤員接獲心肺停止案件，若最近救護車已出勤不在隊，為爭取救護時間，除派遣鄰近救護車支援外，同步派遣最近消防車攜帶AED，前往現場執行CPR及使用AED急救。消防局說，推動迄今，PA連結勤務派遣模式已成功救活10名患者。北市消防局於111年底繼續推動PA連結勤務派遣模式2.0，導入消防車帶隊官擔任團隊CPR指導者的角色，監控及維持高品質CPR，有利於提升OHCA傷病患急救存活率。

台北市消防局也分享成功救護案例，上月7日中正區年約40多歲的男子突然倒地、失去呼吸心跳，最近的城中消防分隊救護車已出勤不在隊，119執勤員立即派遣城中分隊消防車攜帶電擊器（AED）先前往急救，並同步派遣延平及忠孝分隊的高級救護技術員支援救護車。消防車及救護車先後抵達現場後，施予CPR壓胸、AED電擊、給予進階呼吸道及強心劑等急救處置，並由消防車帶隊的林姓分隊長擔任CPR Coach（指導員）持續監控壓胸深度、速率、心律波形及提醒急救人員換手等，現場發揮TRM（團隊資源管理）精神，明確任務分工，展現高品質急救處置。在眾人努力之下，該名男子於送醫前已恢復生命徵象，目前意識清醒，返家休養中。

北市消防局呼籲，當發生危急狀況，應儘速撥打119由救護人員來協助，以確保緊急傷病患就醫權益。同時也呼籲病情不嚴重的民眾搭乘其他交通工具就醫，「把119救護車留給真正需要急救的人」，以免危急的傷病患因錯失黃金急救時機，而造成不可挽回的缺憾。