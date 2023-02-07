大陸央視新聞用戶端報導，中國大陸首支社會救援力量公羊救援隊將於北京時間2月7日上午派遣第一支國際城搜救援隊，由杭州基地出發，趕赴土耳其此次地震受損最嚴重的災區。預計最快將於土耳其當地時間8日抵達。先遣隊由8名富有國際救援經驗的地震救援專家組成，他們攜帶了先進的雷達生命搜索儀、破拆救援裝備和一條搜索救援犬。

中國大陸駐土耳其使館微信公眾號6日發布公告，提醒在土耳其中國大陸公民注意防範地震災害。

此外，中國大陸在土國華人華僑也自發組織賑災，目前籌集到的帳篷、睡袋、毛毯等第一批賑災物資將於當地時間7日運送到土耳其有關部門。

當地時間2月6日，土耳其卡赫拉曼馬拉什省發生規模7.7地震，隨後附近地區又發生多次餘震，至少10個鄰近省份受災嚴重。截至目前，地震已經造成至少2379人死亡，目前救援工作還在進行中，預計傷亡人數還會持續增加。土耳其政府已經啟動四級緊急預案，同時開啟國際援助通道。

中國大陸駐土耳其使館提醒在土中國大陸公民密切關注當地政府發佈的預警資訊，提高警惕，注意防範餘震及其他次生災害。如遇險情，請保持鎮定，聽從當地警方和現場指揮人員的安排，儘快轉移至安全地帶。如發生人員傷亡和遭遇困難，請及時與駐土耳其使領館聯繫。

土耳其報警電話：155

土耳其急救電話：112

中國大陸駐土耳其使館領事保護與協助電話：＋90-5388215530

中國大陸駐伊斯坦布爾總領館領事保護與協助電話：＋90-5313389459

中國大陸外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：＋86-10-12308或＋86-10-65612308