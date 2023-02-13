一行4人的登山團昨天登山後，原訂要到馬崙山登山口，再往基隆山經轉東八仙山至森林遊樂區下山，因路線比預期艱難遇箭竹林過密，一行人難以通過，其中1人左膝疼痛。台中市消防局指出，該局獲報後，立即派隊員上山救援，13日凌晨找到這4人，救援人員陪同一行人下山脫困。

台中市消防局指出，12日晚上11時11分，該局接獲南投縣警察局轉報，一行4人登山團，有1位洪姓男性登山者，在和平區裡冷林道26公里處附近，因為體力不支請求協助。消防局立即派遣和平、谷關分隊，由谷關分隊陳小隊長帶隊共2車5人前往救援。

消防局表示，搜救人員今天凌晨2時24分，於裡冷林道26公里處，循線找到待救民眾。因洪姓登山客說，他左膝疼痛，經評估登山者狀況後，搜救人員陪同下撤。

消防局強調，一行人於今天清晨4時50分，抵達裡冷林道0K處；再將患者載抵谷關全家便利商店，患者表示不用送醫，即自行開車離去，消防弟兄協助4人安全脫困。