桃園市政府消防局於2014年成立桃園市搜救犬隊，考量若在市區飼養犬隻易影響周邊民眾，為此犬舍落腳在蘆竹山腳消防分隊頂樓，但先前議員曾點名犬舍空間過小又沒綠地，替搜救犬們請命要找更合適場地。消防局回應，將八德區北區客家會館旁空地，建置地上2層樓的建物，今年正在進行用地移撥及規畫設計，預計2025年底完工。

飼養狗狗難免會有狗吠聲，因此桃園市搜救犬的犬舍才選在較偏僻的山腳分隊樓上，但過去曾多次被民代點名，直指空間環境過小，而且沒有寬廣的綠地讓搜救犬們奔跑，雖然衣食無缺但生活環境非常需要改善。

市議員黃瓊慧表示，位於山腳分隊的搜救犬犬舍因為位於頂樓，冬冷夏熱不是很妥當，目前市府已尋覓到新場館的建置土地，未來搜救犬犬舍將移往八德霄裡地區，相信能夠改善犬舍空間過小的問題，讓搜救犬們能獲得更良好的生活環境。

消防局說明，搜救犬隊含第一搜救救助分隊新建工程選址於客家事務局北區客家會館旁用地，斥資1億3100萬元建置地上2層樓的建築物，內部初步規畫1樓將設置犬舍、犬隻清洗室、隔離犬籠、隔離犬隻清洗室、犬隻配膳室、犬隻飼料室、犬隻體能訓練室以及參訪區域、分隊值班台、備勤室、消防車庫等；2樓為分隊寢室，預計2025年12月完工。

搜救犬「Emma」在2019年至2021年間共出勤6件民眾協尋山難事故搜索及平鎮停車場工程重大坍塌事故，在國家搜救犬初級認證考試中更獲得全國第2名佳績。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真）

消防局說，近期土耳其強震，台灣搜救隊也陸續前往救援，雖然桃園這次並不在輪值順序中因此未出勤，但搜救犬們仍堅守崗位練習。桃園有6隻搜救犬，包括1隻德國狼犬及5隻拉不拉多，包括1隻德國狼犬及5隻拉不拉多，其中快5歲的拉不拉多「Emma」在2019年至2021年間共出勤6件民眾協尋山難事故搜索及平鎮停車場工程重大坍塌事故，在國家搜救犬初級認證考試中更獲得全國第2名佳績，年底將挑戰中級搜救犬認證。