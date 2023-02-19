烈嶼鄉后頭一處民宅發生火災，燒燬客廳及居室房間家俱物品。（金門消防局提供）

金門縣消防局19日5時57分接獲民眾報案烈嶼鄉后頭一處民宅發生火災，有大量火煙竄出，周邊緊臨住家，消防局立即派遣烈嶼及金寧分隊各式車輛8車及人員15人，由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊前往搶救，火勢於20分鐘左右即受控制，並於5分鐘後撲滅火勢，燒燬客廳及居室房間家俱物品，燃燒面積約30平方公尺，所幸無人員傷亡，詳細起火原因由消防局火災調查科調查中。

因該住宅火警案件周遭緊臨其他住家，消防局除派遣轄區烈嶼分隊救災車組前往搶救，也同步加派距一海之隔的金寧分隊跨海支援救災作業，達到「大金小金，齊力同心」的救災新思維。

消防局救災車組車到達現場時，發現該起火建築物已全面燃燒，並有大量火勢濃煙不斷向外竄出，初期指揮官小隊長林長好環視現場後，發現鄰近住家恐受波及，立即指派救災人員佈署水線防護，另一組人員搭配金寧分隊人員入室，計出水3條水線以阻卻火勢延燒及進行滅火工作，第一大隊副大隊長戴紹恩亦到場接續指揮救災，在救災人員通力合作下，火勢於6時29分獲得控制，6時34分撲滅，客廳及房間的家俱、物品等近乎全毀，燃燒面積約30平方公尺，所幸起火時人員均不在室內，無人員傷亡。

第一大隊大隊長陳叁奇藉此呼籲民眾使用爐火應養成人離火熄的習慣，家家戶戶都應該要裝設住宅用警報器，當災害來時才可以第一時間逃生;另家中各項電器電線平時亦需定期檢修，以確保用電安全，唯有平時做好減災事宜，才能有效杜絕災害的發生。