多名消防員轉職台積電的傳聞鬧得沸沸揚揚，消防局今（24）日證實，今年已有4人離職，同時尊重個人生涯規劃並給予祝福。對此，現任中和義消分隊長的新北市議員邱烽堯表示，政府或相關單位應加強慰留措施，要成為一位專業的消防人員是長年的累積。

邱烽堯說，消防工作關乎人命，每位打火弟兄身上皆背負著極大的壓力和期待，日夜顛倒又得24小時待命，長期下來多少會有些不同的想法。在公家單位或私營企業裡面工作沒有所謂的好壞，各有其優缺點、有捨才有得，每個人都有自己的生涯規劃，有多少例子是在民間企業上班的人轉往考取更有保障的公務員，這都是取決於個人選擇或生活狀態。

然而，要成為一名稱職的消防弟兄絕非一蹴可幾，不管是在專業素養、實務技能，或是心理狀態上，都需要經過長時間的訓練；邱烽堯認為，政府或單位可以做的是加強慰留，在職責非配上做適度調整，像是單位調動，降低類似情況發生。