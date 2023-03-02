台南市正副議長邱莉莉、林志展在正副議長選舉涉賄選遭台南地檢署提起公訴，邱、林兩人下午2點多現身台南市議會，邱莉莉、林志展重申清白，對於起訴書內容，邱莉莉說，「今天第一次聽到」。

南檢起訴書指出，為了當選第4屆台南市議長，邱莉莉委由民進黨前中執委郭再欽、副議長林志展拓展民進黨以外市議員支持，郭再欽、林志展並商討拓展對象，郭、林商議對具選舉權的市議員採取賄選及恐嚇不法手段，以影響議員投票，如賄選無效則採取恐嚇方式，對無法以行求賄賂動搖投票意向之市議員，施以言詞恐嚇，並逼迫議員放棄投票、投給自己或投給邱莉莉。

邱莉莉下午指出，偵訊過程裡，他與林志展都是據實以告，至於對方如何商談，他與林志展不是很清楚，但她強調，選舉一定是尋求各方合作與幫助，因為每一席議員的票，都非常重要，要勝選也必須尋求他人支持與合作。

邱莉莉也說，偵查過程都是個別訊問，個別的人怎麼說明，她也不是很清楚，在偵查不公開下，未來也要等到收到起訴書後才會知道，接下來也將跟律師討論，尋求法律途徑解決，「希望司法還我們清白」。